Не затримуються надовго у продавців: названо дизельні авто, від яких фанатіють українці

Серед імпортованих вживаних дизельних авто найбільшим попитом користується Renault Mégane.

Минулого місяця український автопарк збільшився на 4,3 тисячі автомобілів з дизельними двигунами. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Порівняно з лютим 2025 року показник виявився нижчим на 12%. З загальної кількості 1,1 тисячі автомобілів виявилися новими (+8%), а ще 3,2 тис. – вживаними, ввезеними з-за кордону (-17%).

Серед нових машин на першому місці опинився японський позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Модель полюбляють за виняткову надійність, прекрасну прохідність та широку доступність запчастин.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Toyota Land Cruiser Prado – 219 од.; Renault Duster – 206 од.; Volkswagen Touareg – 106 од.; Toyota Hilux – 55 од.; KGM Musso Grand – 47 од.

Серед імпортованих вживаних дизельних авто на першій позиції опинився Renault Mégane – справжній народний автомобіль, який цінують, зокрема, за малу вартість обслуговування.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Mégane – 232 од.; Nissan Qashqai – 217 од.; Škoda Octavia – 208 од.; Volkswagen Passat – 175 од.; Hyundai Santa Fe – 131 од.

Авторинок України – останні новини

У лютому український автопарк поповнився на 10,8 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Серед нових авто найбільший попит спостерігався на Mazda CX-5 та Hyundai Tucson, які цінуються за сучасний дизайн, високу якість та комфортне керування. Серед вживаних бензинових авто, ввезених з-за кордону, найбільшим попитом користувався кросовер Audi Q5.

Крім того, у лютому український автопарк поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 21% більше порівняно з минулорічним показником.

