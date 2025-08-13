Дизельні автомобілі вже не користуються такою шаленою популярністю, як раніше.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 5,5 тисячі автомобілів (на 13% менше, ніж торік) з дизельними двигунами. Про це пише портал "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості 1,2 тисячі одиниць виявились новими (-26%), тоді як ще 4,3 тисячі – вживаними, ввезеними з-за кордону (-8%). Таким чином, на ринку нових легковиків дизельні автомобілі охопили 18,7%, проти 25,5% у липні минулого року.

Якщо казати про ввезені вживані авто, то тут частка дизельних машин становила 19,3% – на 4% менше, ніж минулого року. Середній вік автомобілів становив 11 років.

Найпопулярніші нові дизельні легковики:

Renault Duster – 351 одиниця;

Volkswagen Touareg – 137;

Toyota Prado – 128;

Škoda Kodiaq – 89;

Volkswagen Tiguan – 88.

Найпопулярніші імпортовані вживані дизельні авто:

Renault Mégane – 363 одиниці;

Nissan Qashqai – 286;

Škoda Octavia – 268;

Volkswagen Passat – 252;

Volkswagen Golf – 168.

Падіння популярності дизельних авто в Україні фахівці пов’язують із новими обмеженнями на дизель в Європі, малим попитом на старі дизельні автомобілі у Старому Світі, відсутністю дизелів у США та загальним падінням популярності дизельних автомобілів.

Нагадаємо, минулого року компанія Volvo Car випустила свій останній автомобіль з дизельним двигуном, завершивши тим самим цілу епоху своєї історії. Тепер компанія робить ставку на електромобілі, попит на які в світі стрімко зростає.

