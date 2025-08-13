У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 5,5 тисячі автомобілів (на 13% менше, ніж торік) з дизельними двигунами. Про це пише портал "УкрАвтопром".
З цієї кількості 1,2 тисячі одиниць виявились новими (-26%), тоді як ще 4,3 тисячі – вживаними, ввезеними з-за кордону (-8%). Таким чином, на ринку нових легковиків дизельні автомобілі охопили 18,7%, проти 25,5% у липні минулого року.
Якщо казати про ввезені вживані авто, то тут частка дизельних машин становила 19,3% – на 4% менше, ніж минулого року. Середній вік автомобілів становив 11 років.
Найпопулярніші нові дизельні легковики:
Renault Duster – 351 одиниця;
- Volkswagen Touareg – 137;
- Toyota Prado – 128;
- Škoda Kodiaq – 89;
- Volkswagen Tiguan – 88.
Найпопулярніші імпортовані вживані дизельні авто:
- Renault Mégane – 363 одиниці;
- Nissan Qashqai – 286;
- Škoda Octavia – 268;
- Volkswagen Passat – 252;
- Volkswagen Golf – 168.
Дизельні автомобілі – інші новини
Падіння популярності дизельних авто в Україні фахівці пов’язують із новими обмеженнями на дизель в Європі, малим попитом на старі дизельні автомобілі у Старому Світі, відсутністю дизелів у США та загальним падінням популярності дизельних автомобілів.
Нагадаємо, минулого року компанія Volvo Car випустила свій останній автомобіль з дизельним двигуном, завершивши тим самим цілу епоху своєї історії. Тепер компанія робить ставку на електромобілі, попит на які в світі стрімко зростає.