Однією з причин обвалу стала поява більш сучасного Renault 5.

Найгіршим автомобілем за рівнем знецінення у Великій Британії було визнано електричний Renault Zoe, який зберіг лише 30% від початкової вартості. Про це повідомляє Daily Express.

Zoe був одним із найпродаваніших електромобілів у Європі, але керівництво Renault вирішило припинити його випуск, щоб зосередитися на моделі Renault 5 (звісно, мається на увазі новий електрокар, а не класична версія).

Як зазначають у Daily Express, стартова ціна нових Renault Zoe становила близько 29 995 фунтів стерлінгів (близько 1 650 000 гривень).

Відео дня

Однак зараз вартість моделі на вторинному ринку Великобританії значно доступніша - сьогодні такі автомобілі нерідко продають за ціною від 5000 до 10 000 фунтів стерлінгів (275 000 - 550 000 гривень).

Зазначимо, що середня ціна на Renault Zoe в Україні варіюється приблизно від 5000 до 18 000 доларів і вище, залежно від року випуску, стану, комплектації та пробігу електричного авто. Для порівняння, уживана Tesla Model 3 обійдеться у приблизно 25 000 доларів.

Незважаючи на стрімке знецінення, британські фахівці доволі високо оцінюють автомобіль. За їхніми словами, Renault Zoe може похвалитися практичністю і просторим салоном. Запас ходу автомобіля може перевищувати 390 км.

Ринок електромобілів - останні новини

Раніше стало відомо, що світові продажі повністю електричних та гібридних авто із заряджанням від мережі зросли у вересні на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становили рекордні 2,1 млн одиниць.

Серед причин цього називають високий попит у Китаї та наплив покупців у США наприкінці дії податкових пільг.

Також повідомлялося, що у вересні найпопулярнішими на ринку нових машин в Україні вперше стали повністю електричні автомобілі. Лідером серед них стала модель Volkswagen ID. UNYX.

Вас також можуть зацікавити новини: