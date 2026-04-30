Бельгія повертається до 'мирного атому' і викуповує свої АЕС у французів

Країна планувала повністю відмовитись від атомної енергії, але новий уряд планує продовжити роботу АЕС до 2045 року.

Уряд Бельгії призупинить план з виведення з експлуатації усіх атомних електростанцій, попри те, що тривалий час країна мала намір повністю відмовитися від атомної енергетики. Про цей намір написав в соцмережі X прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

"Уряд робить вибір на користь надійного, доступного та довгострокового джерела енергії, яке менше залежить від викопного палива, що дасть нам більший контроль над нашими енергоносіями", – написав Де Вевер.

Агенство Reuters зазначає, що Брюсель також планує укласти угоду про придбання активів французької енергетичної групи Engie у сфері атомної енергетики, розташованих на території Бельгії. Йдеться, серед іншого, про сім атомних реакторів. Представники бельгійської влади наголошують, що цей крок сприятиме забезпеченню енергетичних потреб країни.

Відео дня

За даними відкритих джерел, у Бельгії діють дві основні атомні електростанції, які виробляють майже половину електроенергії у країні. Це АЕС Дул, що розташована поблизу Антверпена, а також АЕС Тіанж, що знаходиться поблизу міста Юі. Загальна потужність АЕС Бельгії 8761 Мвт.

Європейський Союз тривалий час рухався до поступової відмови від атомної генерації. За даними відкритих джерел частка атомної енергії в країнах-членах блоку впала до 15%. Втім, на тлі війни на Близькому Сході, Європа вирішила повернутися до ідеї розвитку атомної генерації.

Наприкінці 2025 року стало відомо, що Японія відновить роботу найбільшої у світі АЕС через 15 років після аварії на Фукусімській АЕС 2011 року.

