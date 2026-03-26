Біля Туреччини атакували танкер з російською нафтою: це міг зробити морський дрон, - ЗМІ

Повідомляється про серйозні пошкодження, відомо, що до машинного відділення почала надходити вода.

На танкері, що транспортував нафту з РФ, у Чорному морі, неподалік узбережжя Туреччини, стався вибух – ймовірно судно атакував безпілотний морський апарат, повідомляє сьогодні турецьке ЗМІ NTV.

Йдеться, що на танкері з сирою нафтою під назвою ALTURA стався вибух приблизно за 15 миль від входу в протоку Босфор, судно отримало пошкодження на палубі та в машинному відділенні.

"Танкер ALTURA, який перевозив 140 тисяч тонн нафти і вийшов із Росії, опинився в епіцентрі потужного вибуху. Інцидент стався у відкритому морі у Чорному морі. Повідомляється про серйозні пошкодження на містку судна. Також стало відомо, що до машинного відділення почала надходити вода", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після подання сигналу про термінову допомогу до місця події було направлено сили Управління берегової безпеки, берегової охорони, а також спеціалізоване аварійно-рятувальне судно Nene Hatun.

Міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу повідомив, що розглядається версія щодо застосування безпілотного морського апарату. За словами міністра, на місце події направлено технічних фахівців.

Також повідомляється, що серед членів екіпажу постраждалих немає, стан здоров'я 27 турецьких моряків оцінюється як добрий.

ALTURA - що відомо про це судно

За даними ГУР Міноборони України, судно ALTURA задіяне в експорті російської нафти/нафтопродуктів, перебуває під санкціями країн Євросоюзу, Швейцарії, Великої Британії та України. Танкер у період із січня 2024 року до липня 2025 року перевіз близько 6 млн барелів російської нафти. Зокрема, 19 серпня 2025 року танкер вийшов з терміналу Шесхаріс (порт Новоросійськ) завантажений сирою нафтою (майже 140 тис. метричних тонн) і доставив її до Індії. Відправником вантажу була російська підсанкційна компанія ПАО "НК "Роснефть", фрахтувальником – найбільший індійський покупець російської нафти компанія Reliance.

За даними розвідки, власником танкера з травня 2024 року до листопада 2025-го була компанія Kayseri Shipping S.A. (Панама), засновник - Гектор Варела Де Леон. Торік 30 липня США застосували санкції до нього за діяльність у нафтовому секторі іранської економіки. Йдеться, що ця людина пов'язана з інкорпорацією та управлінням підставних компаній, що входять в мережу величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані – сином Алі Шамхані, головного політичного радника верховного лідера Ірану. Після застосування санкцій ЄС судно змінило назву, країну прапора та менеджмент судна.

Міжнародна громадська організація Greenpeace відносить танкер до тіньового флоту танкерів, що транспортують російську нафту по світу і загрожують навколишньому природному середовищу.

Нагадаємо, нещодавно у західній частині Середземного моря французький флот затримав нафтовий танкер, який пов’язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. Йшлося про танкер "Дейна", який рухався із російського порту в Мурманську. Корабель ішов під прапором Мозамбіку, однак французькі військові запідозрили, що він використовує його незаконно. Судно перехопили спільно з союзниками з Великої Британії.

