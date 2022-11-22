Україна не продає електроенергію країнам Європейського Союзу із 11 жовтня.
Це сталося після того, як росіяни почали здійснювати масовані атаки на нашу енергосистему, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Тобто те, що наші електростанції зараз виробляють - вони виробляють для України та українців", - сказав він.
Шмигаль також пояснив, чому одні міста відключають від електроенергії частіше за інші.
"Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б'ють саме по цих об'єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони", - сказав він.
Експорт електроенергії з України - що відомо
Як повідомляв УНІАН, через російські обстріли в Україні виник тимчасовий дефіцит електроенергії та з 11 жовтня був припинений експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми. Утім, це не завадило росіянам почати поширювати дезінформацію про те, що нібито Україна попри стабілізаційні відключення електроенергії в багатьох регіонах, експортує енергію до країн ЄС.
Комерційний імпорт енергії з Євросоюзу до України поки не здійснювався. Хоча єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю УНІАН наприкінці жовтня заявила, що країни Євросоюзу готові постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту через ракетні обстріли росіян. За її словами, триває робота над збільшенням лімітів потужностей.
Нагадаємо, Україна за січень-вересень 2022 року в 2,3 разів збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, заробивши 429,12 млн дол.
В лютому Україна зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки готувалася до приєднання до європейської енергомережі. З цього часу Україна не купувала імпортну електроенергію.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Росія оголосила війну українській енергетиці, тепловикам – підготуватися
- Відключення не за графіком: як нам навчитися жити без світла
- Дати світло в кожен дім: коли українцям чекати на покращення електропостачання
- Зимова казка чи льодовиковий період: що нас чекає після обстрілів енергосистеми та газовидобутку