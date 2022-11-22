Голова уряду також пояснив, чому одні українські міста відключають від електроенергії частіше за інші.

Україна не продає електроенергію країнам Європейського Союзу із 11 жовтня.

Це сталося після того, як росіяни почали здійснювати масовані атаки на нашу енергосистему, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тобто те, що наші електростанції зараз виробляють - вони виробляють для України та українців", - сказав він.

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Шмигаль також пояснив, чому одні міста відключають від електроенергії частіше за інші.

"Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б'ють саме по цих об'єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони", - сказав він.

Експорт електроенергії з України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через російські обстріли в Україні виник тимчасовий дефіцит електроенергії та з 11 жовтня був припинений експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми. Утім, це не завадило росіянам почати поширювати дезінформацію про те, що нібито Україна попри стабілізаційні відключення електроенергії в багатьох регіонах, експортує енергію до країн ЄС.

Комерційний імпорт енергії з Євросоюзу до України поки не здійснювався. Хоча єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю УНІАН наприкінці жовтня заявила, що країни Євросоюзу готові постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту через ракетні обстріли росіян. За її словами, триває робота над збільшенням лімітів потужностей.

Нагадаємо, Україна за січень-вересень 2022 року в 2,3 разів збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, заробивши 429,12 млн дол.

В лютому Україна зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки готувалася до приєднання до європейської енергомережі. З цього часу Україна не купувала імпортну електроенергію.

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