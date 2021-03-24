За словами Шмигаля, держкомпанія "Енергоатом" продовжить постачати електрику для людей за пільговою ціною.

Кабінет міністрів сьогодні, 24 березня, прийме рішення про те, щоб ціна на електроенергію для населення в Україні з 1 квітня залишилася незмінною, на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Як передає кореспондент УНІАН про це на початку засідання уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Сьогодні ми приймемо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишиться без змін, тобто 1,68 грн за кВт-ч. Державна компанія «Енергоатом» продовжить постачати електрику для людей за пільговою ціною», - сказав він.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становила 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом «був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні у першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

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Автор: Бредіхіна Ганна