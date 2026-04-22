АЗС знижують ціни: вартість дизелю опустились нижче психологічної позначки

Середні ціни на пальне на АЗС 22 квітня продовжили зниження. Найбільше здешевшало дизельне пальне, нарешті опустившись нижче позначки 90 гривень за літр, повідомляє видання enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії "A-95".
Зазначається, що за день середня вартість дизельного пального впала на 34 копійки – до 88,38 гривні за літр. З початку тижня дизель на стелах подешевшав вже на 1,54 гривні за літр.
При цьому 95-й бензин та автогаз подешевшали, у середньому, на 8 та 2 копійки - до 72,49 грн/л та 48,92 гривні за літр відповідно.
Видання зазначає, що після відчутного зниження цін на дизель у преміальних мережах активніше переписувати цінники стали й мережі середнього і нижнього цінового діапазонів.
Як знижуються ціни на АЗС
Вартість дизельного пального у мережі "Укрнафта" 22 квітня знизилась на 1 гривню - до 86,90 грн/л, що дало їй змогу повернутися у трійку мереж з найнижчими цінами. Загалом з початку тижня дизель на АЗК мережі подешевшав на 2,60 грн/л.
Дешевше "Укрнафти" дизель продають мережі Brent Oil (86,85 грн/л) і "Фактор" (86 грн/л), які також опустили цінники на 1 гривню.
Зрівнялася по цінах з "Укрнафтою" мережа UPG, де ціни впали ще на 10 коп./л. Такий же рівень цін і в мережі Green Wave, де дизель за день подешевшав на 3,10 грн/л. Вартість бензину у цій мережі впала ще суттєвіше - на 4,10 грн/л, а газ подешевшав на 1 грн/л. Також на 1 грн/л опустив ціну дизельного пального "Авантаж 7" - до 87,95 грн/л.
SOCAR, наздоганяючи ОККО, опустив цінник на дизель на 2 грн/л - до 88,76 грн/л. Також на 2 грн/л і трохи більше здешевшало пальне на станціях "Маркет" і Mango (88,90 грн/л і 86,99 грн/л). У решти - вартість просіла на 1 грн/л.
Лише трійка мереж – Grand Petrol, BVS і SUNOIL – продовжують тримати цінник рівні вище від 90 грн/л. Якщо перша на початку тижня знизила ціну на гривню, то останні дві не змінювали вартість пального.
Ціни на бензин
Найдорожче 95-й бензин 22 квітня продають у мережі Brent Oil за 66,85 грн/л. Найдорожчий 95-й пропонують у мережі "Рур Груп" - 76,49 гривні за літр. Вартість пального в обох мережах не змінилася у порівнянні з 21 квітня.
Середні ціни на інших АЗС:
- UPG – 72,90 грн/л;
- "Укрнафта" – 69,90 грн/л;
- SOCAR – 74,90 грн/л;
- KLO – 72,70 грн/л;
- OKKO – 75,90 грн/л;
- WOG - 75,90 грн/л;
- БРСМ – Нафта" – 69,99 грн/л.
Ціни на автогаз
Найдешевше автогаз 22 квітня продають у мережі "Маркет" – 46,99 грн/л, а найдорожче - у мережі Grand Petrol за 49,99 грн/л.
Середні ціни на інших АЗС:
- UPG – 49 грн/л;
- "Укрнафта" – 48,90 грн/л;
- SOCAR – 49,55 грн/л;
- KLO – 48,90 грн/л;
- "БРСМ-Нафта" – 47,40 грн/л;
- ОKKO – 49,90 грн/л;
- WOG - 49,90 грн/л.
Ціни на бензин в Україні - останні новини
Середня вартість дизельного пального на АЗС 21 квітня знизилася на 1,2 гривні - до 88,72 гривні за літр.
Профільне видання Enkorr зазначало, що потенціал для зниження вартості пального є, але цінова динаміка буде залежати від ситуації на зовнішніх ринках. У разі стабілізації або подальшого зниження котирувань (газойлю, нафти) більшість мереж буде змушена продовжити зниження цін.