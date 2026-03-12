Війна в Ірані спричинила найбільшу кризу в історії світового нафтового ринку, – МЕА

Країни Перської затоки вже скоротили загальний видобуток нафти щонайменше на 10 млн барелів на добу.

Війна на Близькому Сході спричинила найбільший збій постачання в історії світового нафтового ринку. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Постачання сирої нафти та нафтопродуктів через Ормузьку протоку скоротилися з приблизно 20 млн барелів на добу до війни до мінімальних обсягів зараз. Через швидке заповнення сховищ країни Перської затоки вже скоротили загальний видобуток нафти щонайменше на 10 млн барелів на добу. За відсутності швидкого відновлення морських перевезень втрати постачання, ймовірно, зростатимуть.

Експерти підрахували, що світова пропозиція нафти скоротиться у березні на 8 млн барелів на добу. Скорочення на Близькому Сході частково компенсується зростанням видобутку в країнах поза ОПЕК+, а також у Казахстані та Росії.

Конфлікт також суттєво впливає на світові ринки нафтопродуктів. У 2025 році країни Перської затоки експортували 3,3 млн барелів нафтопродуктів на добу.

Сьогодні у регіоні вже зупинено понад 3 млн барелів на добу нафтопереробних потужностей через атаки та відсутність експортних маршрутів. Робота нафтопереробних заводів в інших регіонах також дедалі більше обмежуватиметься через нестачу сировини.

Навіть попри таку ситуацію, експерти МЕА не поспішають бити тривогу. Вони зазначають, що світові запаси нафти у січні становили 8210 млн барелів - найвищий рівень з лютого 2021 року.

Структура цих запасів виглядає так:

50% припадає на країни Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

15% – це запаси сирої нафти в Китаї;

25% – це нафта, що перебуває у танкерах у морі;

решта обсягів зберігається в інших країнах поза ОЕСР.

На думку фахівців, масові скасування авіарейсів на Близькому Сході та масштабні перебої з постачанням зрідженого нафтового газу (LPG) можуть зменшити світовий попит на нафту приблизно на 1 млн барелів на добу у березні та квітні порівняно з попередніми оцінками.

Додаткові ризики для прогнозу створюють вищі ціни на нафту та більш нестабільні перспективи світової економіки. Очікується, що у 2026 році світове споживання нафти зросте на 640 тисяч барелів на добу в річному вимірі, що на 210 тисяч барелів на добу менше, ніж прогнозувалося минулого місяця.

Ситуація в Ірані і ціни на нафту - останні новини

Через фактичне блокування Ормузької протоки ціни на нафту піднялися вище 110 доларів за барель, після чого дещо знизилися.

11 березня Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що країни-члени погодилися випустити рекордні 400 мільйонів барелів нафти з резервів, щоб вирішити проблеми з постачанням "чорного золота".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану фактично виграна, і тепер питання лише у тому, коли завершаться бойові дії.

12 березня ціни на нафту піднялися. Зростання вартості пов’язують із загостренням транспортних проблем на Близькому Сході через війну в Ірані та посиленням обмежень на експорт палива з Китаю для протидії наслідкам конфлікту.

