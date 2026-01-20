В Україні стрімко дорожчають усі види пального: які ціни на найбільших АЗС

Вартість арктичного дизелю зокрема додала вже 6 гривень з початку року.

За минулий тиждень з 12 по 19 січня в Україні зросли ціни на всі види пального, повідомляє Enkorr.

Тож середні гуртові ціни наразі становлять: бензину марки А-95 – 59,07 грн/л (+70 коп./л), бензину марки А-95+ – 63,87 грн/л (+68 коп./л), дизельного пального – 58,87 грн/л (+56 коп./л).

У великих мережах вартість бензину і дизелю досягла позначки 62,99 грн/л, за преміальний марки А-95+ просять 65,99 грн/л, за "арктику" – 70,99 грн/л. Слід зазначити, що сильні морози спровокували ажіотажний попит на арктичний дизель, тому з початку року він подорожчав на 6 грн/л.

Ріст цін спровокувало також зниження різниці між гуртом і роздрібом нижче за 7 грн/л на бензині й 8 грн/л на дизелі. Сумарно в цьому році спред на бензині скоротився на 2,14 грн/л, а на дизельному пальному – на 1,67 грн/л.

Щодо газу, то його здорожчанню на АЗС сприяло поступове зменшення дешевших грудневих залишків пального на тлі відчутного зниження температури. При цьому загалом попит на LPG залишається стриманим, на відміну від світлих нафтопродуктів.

В цілому за тиждень середні ціни на газ у роздробі виросли до 38,19 грн/л (+24 коп./л). Аналітики прогнозують, що високі гуртові ціни й надалі тиснутимуть на розцінки на заправках.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

В кінці минулого тижня директор консалтингової компанії "‎А-95"‎ Сергій Куюн спрогнозував, що ціни на пальне в Україні зростуть в найближчі пів місяця на 2 гривні. Однак при цьому його дефіциту на заправках очікувати не варто.

До цього перший віцепремʼєр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, в Україні запасів пального вистачить на понад 20 днів. Даних резервів має вистачити для стабільного забезпечення і військових, і цивільних потреб, наголосив член уряду.

