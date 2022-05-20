Це в два рази більше, ніж в 2021-му. Причиною такої великої суми стало підвищення цін на енергоносії.

У 2022 році Росія отримає $100 мільярдів доходу від продажу російського газу в Європу. Це в два рази більше, ніж в 2021-му. Причиною такої великої суми стало підвищення цін на енергетичну продукцію.

Такими даними поділилася французька газета Les Echos з посиланням на прогноз аналітиків фінансового конгломерату Citigroup.

Згідно із заявою експертів, минулого року вартість палива "була вже високою". А тепер вона виросла ще сильніше, через що Росія отримає настільки відчутний дохід від реалізації газу.

Щодня 27 країн Євросоюзу в сукупності платять РФ $200 мільйонів за газ. Такими даними поділилася Les Echos з посиланням на розрахунки професора паризького Інституту політичних досліджень Тьєррі Броса. І це, "незважаючи на санкції, гучні заяви і обіцянки ввести [нафтове] ембарго", — заявили французькі журналісти.

Нагадаємо, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ в рублях замість Євро. Керівництво ЄС відповіло, що не виконуватиме цю вимогу.

Однак зараз, за даними Bloomberg, ЄС готовий запропонувати своїм імпортерам газу рішення в обхід санкцій для розрахунків за газ з РФ в рублях. Наприкінці квітня журналісти порталу повідомляли, що десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки в "Газпромбанку". А в першій половині травня це число подвоїлося.

Як передають ЗМІ, станом на 27 квітня чотири покупці газу з Європи провели оплати в рублях. Серед них, за словами прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, є найбільший імпортер з Німеччини.

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