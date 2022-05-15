У самій Єврокомісії відмовилася коментувати оновлену інструкцію щодо оплати за російський газ у рублях в обхід санкцій.

Європейський Союз має намір запропонувати своїм імпортерам газу рішення, яке дозволить обійти санкції при купівлі блакитного палива в Росії і задовольнить шантаж Путіна щодо оплати за нього в російських рублях.

Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

У нових рекомендаціях щодо розрахунків за газ Європейська комісія планує зазначити, що компанії повинні чітко заявити, що вони вважають свої зобов'язання виконаними після сплати в євро або доларах відповідно до існуючих контрактів.

Представники ЄС на закритому засіданні в п'ятницю повідомили урядам, що оновлені інструкції не заважають компаніям відкривати рахунки в "Газпромбанку" в євро або доларах і дозволять їм купувати газ не порушуючи санкцій ЄС, запроваджених після вторгнення Росії в Україну.

Утім, виконавчий орган ЄС не сказав, чи порушує санкції ЄС відкриття рахунку також в російських рублях. Раніше чиновники в усній формі вказували, що відкриття такого рахунку порушить санкції. За словами джерел Bloomberg, оновлені інструкції, представлені державам-членам, не враховують цього конкретного питання.

Іншим ключовим моментом в інструкції є те, що після того, як європейські компанії здійснюють платіж в євро або доларах і оголошують свої зобов’язання виконаними, від них не потрібно вимагати подальших дій з боку Росії щодо платежу.

Зазначається, що на засіданні думки представники урядів також розділилися. У той час як Німеччина, Угорщина, Італія та Франція в цілому схвалили план Єврокомісії, Польща заявила про відсутність юридичної чіткості й закликала обговорити це питання послами ЄС. Інші були збентежені відсутністю конкретних інструкцій щодо відкриття рахунків у рублях.

Німеччина заявила на зустрічі, що проконсультувалася зі своїми компаніями щодо пропозиції та отримала позитивні відгуки. Вона також намагалася уточнити рекомендації, пояснивши, що санкції ЄС не забороняють відкривати кілька рахунків у Газпромбанку.

Зазначається, що остаточну відповідальність за виконання санкцій ЄС несуть кожна країна окремо, але Єврокомісія надає юридичні вказівки щодо їхнього виконання.

У самій Єврокомісії відмовилася коментувати оновлену інструкцію.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу.

26 квітня Росія зупинила поставки газу до Польщі та Болгарії.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки у "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані щодо європейських компаній та країн.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ в рублях. Того ж дня у ЄС наголосили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії продовжуватимуть платити за імпорт газу на відкриті в "Газпромбанку" рахунки у євро або доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім'я компаній. Ця автоматична конвертація не залучатиме Центральний банк Росії, який перебуває під санкціями ЄС.

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