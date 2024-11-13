Депутати визначили пріоритети в енергетичному партнерстві та євроінтеграції.

Українські та польські політики заявили про важливість стратегічної співпраці між країнами. Україна пропонує найдешевші в Європі можливості для зберігання газу, чим активно користуються польські компанії. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали під час виступів учасники Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи VIA CARPATIA 2024.

"В Україні великі можливості по зберіганню газу. Досить часто європейські (в тому числі польські) компанії використовують це. Коли можна літом купити газ, коли він дешевший, і взимку використати газ, коли він дорожчий. І це абсолютно взаємовигідна співпраця, тому що зберігання газу в Україні найдешевше в Європі", - сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб наголосила, що українські інвестори вкладають кошти в енергетичні проєкти в Польщі.

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Водночас за її словами, в Україні існують певні проблеми, які заважають залучати більше польських інвестицій. Зокрема, польським інвесторам заважають чинні в нашій країні валютні обмеження, а також не досконала судова система, яка не може захистити власника. Гриб підкреслила:

"Нам необхідно всередині країни зосередитися на цих питаннях. Ми можемо багато говорити про те, що ми будемо розвивати розподільчу генерацію та інші напрямки, але не будуть приходити інвестори".

Своєю чергою народний депутат України, співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Микола Княжицький зауважив, що парламентська група дружби України та Польщі через стратегічні інтереси між країнами поставила собі за мету зробити все, щоб співпраця держав була ефективною.

"На цьому форумі ми обговорюємо енергетичну співпрацю. Поляки активно працюють с південнокорейцями у військовій співпраці, в енергетичній. Особливо зараз, коли Північна Корея воює проти нас, залучення і поляків, і через них Південної Кореї є надзвичайно важливим. Багато таких ініціатив. Перш за все, вони зацікавлені в побудові генерації, якщо говорити про енергетику", - наголосив Княжицький.

Депутат Сейму Республіки Польща, голова польсько-української парламентської групи Марцін Босацький заявив, що польсько-українська парламентська група хоче зробити усе можливе, щоб покращити польсько-українські відносини.

"Є багато труднощів і з економічного, і з історичного боків. Але найважливіше, що стратегічні інтереси Польщі та Україна спільні. По-перше, ми хочемо, як і ви, щоб Путін та Росія програли цю війну. По-друге, щоб Україна інтегрувалася з інструкторами Заходу, з НАТО і з Європейським Союзом. І немає більших друзів, ніж поляки, щоб вам у цьому допомогти", - додав депутат Сейму Республіки Польща.

Народний депутат України, співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Артем Ковальов зазначив, що українська та польська сторони домовились зустрітися в Польщі, щоб вивчити досвід цієї країни у залученні європейських інвестицій.

"Вони поділяться своїм досвідом, як оформлювати проєкти, як подавати правильно ці проєкти, як боротись за європейські кошти. Це якраз той досвід, який нам потрібен", - сказав Ковальов.

Видобуток газу в Україні - останні новини

11 листопада стало відомо, що в Україні було запущено нову потужну свердловину глибиною в майже 6 тисяч метрів. Вона дає 110 тис. куб. м газу на добу.

У вересні повідомлялося, що в Україні було встановлено рекорд із видобутку газу. Тоді з початку року видобули 9,8 млрд куб. м газу, що більш ніж на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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