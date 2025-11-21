Внаслідок ракетно-дронових атак пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції країни.

Через масштабні обстріли енергосистеми Україна припинила комерційний експорт електроенергії, оскільки усі вироблені гігавати спрямовуються на покриття внутрішнього споживання.

Це заявляє Міністерство енергетики. "Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання", - зазначається у повідомленні.

У Міненерго пояснили, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Відповідно, їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. При цьому потреби споживачів у струмі залишились на тому ж рівні, що й до атак.

Атаки на українську енергосистему

Як розповідав УНІАН енергетичний експерт Генадій Рябцев, попри складну ситуацію в енергетиці, до останньої російської масованої атаки Україна передавала частину електроенергії, виробленої атомними електростанціями, до Польщі, оскільки через пошкоджені лінії електропередач її було неможливо направити у регіони, які цього потребували, і утворювався надлишок.

При цьому Україна не лише не отримувала комерційної вигоди від такого експорту, а навіть сплачувала польському оператору за те, щоб він прийняв український струм.

РФ з настанням осені активізувала атаки на українську енергосистему. 19 листопада ворог завдав масштабного ракетно-дронового удару по енергетиці. Через це тимчасово запроваджувалися аварійні відключення, які були згодом замінені на погодинні.

Через складну ситуацію в енергосистемі 19 листопада компанія ДТЕК кілька разів змінювала графіки відключень, збільшуючи кількість годин без світла.

В ніч на 17 листопада ворог атакував енергетичні об’єкти Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей.

