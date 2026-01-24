Графіки відключень електроенергії: коли не буде світла 25 січня

Україна продовжує жити в умовах тотального дефіциту електроенергії.

У неділю, 25 січня, в усіх областях України будуть діяти графіки погоднних відключень світла. Для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності електроенергії. Про це йдеться у повідомленні компанії "Укренерго".

Енергетики традиційно нагадують, що змушені обмежувати подачу електричної енергії через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Конкретний час та обсяг застосування відключень публікують обленерго у кожному регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - просять в "Укренерго".

