Кораблі британського флоту стежили за російським танкером під час операції в Ла-Манші

Російський нафтовий танкер MT General Skobelev пройшов через Ла-Манш у супроводі Королівського флоту Британії.

Як повідомляє видання Navy Lookout, кораблі та літаки Королівського флоту були задіяні для стеження за російськими військово-морськими та допоміжними суднами під час чергової планової дводенної операції в Ла-Манші, тісно співпрацюючи з союзниками по НАТО для моніторингу пересування російських підрозділів, що повертаються з Середземного моря.

Для моніторингу їхньої діяльності британський флот виділив два патрульні кораблі – HMS Mersey та HMS Severn за підтримки морського гелікоптера Wildcat з 815-ї ескадрильї ВМС.

HMS Mersey спочатку взяв на себе обов'язки стеження, коли російська група наближалася до вод Великої Британії, після постійного моніторингу підрозділами НАТО через Біскайську затоку. У міру просування транзиту HMS Severn приєднався до операції поблизу острова Вайт, діючи у тісній координації з Mersey та вертольотом Wildcat, що знаходився на борту.

"Поєднане зображення поверхні та з повітря дозволило детально відстежувати переміщення групи, збирати дані з датчиків та повідомляти в режимі реального часу про переміщення групи через один із найжвавіших морських коридорів у світі. HMS Severn здійснював спостереження за виходом російських суден з Ла-Маншу та входом у Північне море, перш ніж відповідальність було офіційно передано Королівському флоту Нідерландів", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Німеччина зупинила танкер "тіньового флоту", який плив до Росії. Танкер, який називає себе Aframax під назвою Arcusat, пропливав вузькою протокою між Данією та Швецією і сигналізував про пункт призначення у Фінській затоці. Проте він раптово розвернувся і зараз пливе на північ, у напрямку Арктики.

Різкий поворт та зміна маршруту танкера відбулися на тлі посилення тиску на тіньовий флот старих танкерів по всьому світу. США конфіскували судна, пов'язані з експортом нафти з Венесуели, одне з яких навіть шукало притулку під російським прапором.

В німецьких ЗМІ повідомляли, що влада країни змусила судно розвернутися. Водночас, федеральна поліція заявила, що не може коментувати розслідування, оскільки воно ще триває. Це буде перший випадок, коли європейська країна розвернула судно "тіньового флоту" з Балтійського моря.

