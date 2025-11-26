Організована група злочинців заволоділа понад 140 млн грн.

Детективи Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупціної прокуратури викрили мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст.

Як повідомила пресслужба НАБУ, було викрито організовану групу на чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА, яка заволоділа понад 140 млн грн. Ці кошти призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів Донеччини.

Зазначається, що навесні 2023 року учасники групи визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом. Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.

Попри відсутність належної проєктної документації, з фірмою уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську. І хоча самі котельні поставили, підключили з них лише дві, але й ті не працювали через брак.

Наступний етап схеми реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення.

"За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися "кустарним" методом - без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм. Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс", - повідомили у НАБУ.

Унаслідок таких дій держава зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, а мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

Корупційні скандали в Україні – останні новини

10 листопада НАБУ та САП заявили про розслідування розкрадання ста мільйонів доларів державних коштів АТ "НАЕК "Енергоатом". Серед фігурантів справи значилися на той момент міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко.

Зокрема, детективи НАБУ підозрюють бізнесмена Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Директор НАБУ Семен Кривонос 25 листопада заявив, що масштабна корупційна схема "Мідас", викрита співробітниками НАБУ та САП, охоплювала й інші сфери, крім енергетики, а кількість підозрюваних в рамках цієї справи осіб може збільшитися.

