За його словами, зараз Україна все ще змушена покладатися на теплову генерацію, особливо в зимовий період, коли вироблення сонячної енергії істотно падає.

В Україні необхідно стимулювати розвиток акумулюючих і високоманеврених потужностей, щоб розв'язати проблему балансування енергосистеми з різко збільшеною часткою "зеленої" енергетики.

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Про це заявив в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030.

"Ми маємо стимулювати розвиток акумулюючих батарей, "зеленого" водню, гідроакумулюючих потужностей, які можуть технічно збалансувати "зелену" енергетику. Тільки тоді ми зможемо замістити вугільну генерацію", - сказав Вітренко.

За його словами, зараз Україна все ще змушена покладатися на теплову генерацію, особливо в зимовий період, коли вироблення сонячної енергії істотно падає.

"Тому що зараз ситуація, коли влітку у нас надлишок сонячної енергії, відповідно, теплова генерація недоотримує кошти, а зараз нам потрібна теплова генерація, оскільки сонячної енергії мало, але теплова генерація, недоотримавши кошти влітку, "сидить" без вугілля і без нормальних ремонтів. У нас кожен день "летить" блок за блоком, і ми кожен день в кризовому режимі розв'язуємо проблему з недостатньою кількістю вугілля", - зазначив він.

Що цьому передувало

Раніше в Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, що може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в Об'єднаній енергосистемі України.

За даними "Укренерго", станом на 31 січня 2021 року запаси палива на складах ТЕС з листопада 2020 року зменшилися в 5,7 раза - до 436,8 тисячі тонн. 48% запасів вугілля зосереджено на двох станціях - Луганській та Слов'янській ТЕС.

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Автор: Ігор Орел