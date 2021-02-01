За даними Міненерго, на складах ТЕС на минулий тиждень знаходилося 244 700 тонн антрацитового вугілля.

На складах українських теплоелектростанцій (ТЕС) станом на 28 січня знаходиться 578 700 тонн вугілля, що на 525 800 тонн менше від необхідної норми.

Про це повідомляє ЛІГА з посиланням на дані Міністерства енергетики.

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За даними Міненерго, на складах ТЕС на минулий тиждень знаходилося 244 700 тонн антрацитового вугілля (не видобувається в Україні) і 344 100 тонн вугілля марки Г (газове вугілля), яке видобувається на українських шахтах.

При цьому, згідно з Порядком формування прогнозного балансу ОЕС, на теплоелектростанціях і електроцентралях, на 28 січня повинно було знаходитися 294 800 тонни антрациту і 809 700 тонн газового вугілля.

Найбільше вугілля на складах міститься на Слов'янській ТЕС (входить в структуру Донбасенерго, вугілля марки Г там ще на 44 дні роботи), а також Луганської ТЕС (ДТЕК Східенерго, антрациту там ще на 30 днів) і Придніпровської ТЕС (ДТЕК Дніпроенерго, газового вугілля – на 12 днів).

Найменша кількість вугілля - на Трипільській і Зміївській ТЕС (Центренерго), де вугілля може вистачити всього 1-4 дні, а також на Криворізькій, Ладижинській, Запорізькій, Бурштинській і Курахівській ТЕС (входять в структуру холдингу ДТЕК) – від 2 до 4 днів.

Згідно з даними Державної служби статистики, на 1 лютого 2020 року на українських ТЕС було 4,3 млн тонн вугілля.

12 січня на українських теплоелектростанціях знаходилося 621 800 тонн вугілля. Це на 324 000 тонн менше необхідної норми. За даними Укренерго, ситуація із запасами вугілля в Україні критична: на 18 січня запаси ТЕС з початку листопада впали в 5,2 раза.

15 Січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що віялових відключень електроенергії не буде, попри дефіцит вугілля на ТЕС і ТЕЦ.

16 січня компанія Оператор ГТС України повідомила, що готова компенсувати дефіцит вугілля на теплоелектростанціях і теплоелектроцентралях на період морозів за рахунок надання додаткових обсягів газу.

Нагадаємо, що січневі постачання електроенергії з Білорусі стабілізували українську енергосистему, яка досі перебуває критичному становищі через катастрофічний дефіцит вугілля на складах ТЕС.

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Автор: УНІАН