Україна до цього часу не імпортувала пальне з Європи.

Україна втратила 100% довоєнних джерел постачання пального.

Про це в національному телемарафоні розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.

"Україна втратила 100% джерел постачання пального, які були до війни. Це 80% імпорту та 20%, які вироблялися в країні. З такою задачею не стикалася жодна з країн не тільки Європи, але і світу. Відповідно, нам треба перебудувати повністю всю логістику, і справа навіть не тільки в Україні, скільки в Європі. Оскільки до цього часу Україна не імпортувала пальне звідти. Потрібна дуже велика робота як портів, так і залізниці", - зазначив Куюн.

Також, за словами експерта, якщо ринкова вартість долара досягне 37 гривень, то пальне подорожчає ще приблизно на 10 гривень - до 65-70 грн за літр.

Паливна криза в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

Останні тижні на працюючих АЗС шикуються величезні черги - водії стоять в надії заправити авто попри обмеження в 10-20 літрів на одну машину.