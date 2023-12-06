Автогаз продається на АЗС України у межах 32,98–37,79 грн/л.

Середня ціна на скраплений газу у мережах АЗС зменшилася на 51 копійку – до 35,97 грн/л. Найбільше зниження ціни (-2,17 гривень) зафіксовано у мережі АЗС "Авіас".

За данними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", найбільше – 2,17 гривень – упродовж минулої доби скинула мережа АЗС "Авіас" – до 37,79 грн/л. У мережах WOG і Shell літр автогазу здешевшав на 50 і 55 копійок – до 36,01 грн/л і 36,31 грн/л відповідно.

На 50 копійок скинули ціну на скраплений газ також мережі "Укрнафта" (до 35,40 грн/л), KLO (до 34,99 грн/л), Marshall (до 35,00 грн/л) та інші.

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Загалом же автогаз продається на АЗС України у межах 32,98–37,79 грн/л.

Автогаз у мережа України — що відомо

21 листопада директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомляв, що на ринку немає ознак дефіциту бензину та дизельного пального на відміну від скрапленого газу. Тоді з його постачанням виникли проблеми через блокування на польському кордоні.

23 листопада Сергій Куюн повідомив, що масово зник газ у мережі "Привату". При цьому там, де газ поки лишився, ціни зросли до 39,6 грн/л. Перебої з постачанням також спостерігаються на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та Avantage.

25 листопада через блокаду польських перевізників на українсько-польському кордоні в українських АЗС спостерігався дефіцит автогазу та підвищення рівня цін на цей вид пального.

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