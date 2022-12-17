Монголія майже 100% газ купує у Росії.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Монголія намагається "диверсифікувати" газовий сектор, щоб зменщити залежність від російського сусіда.

Як заявив віце-прем'єр Монголії Сайнбуян Амарсайхан, його країна майже 100% газу купує у Росії й хоча російські джерела важливі для забезпечення "безперервних поставок за розумною ціною і своєчасної доставки", країна прагне "диверсифікувати" свій газовий сектор і економіку в цілому "якомога швидше", повідомляє Sky News.

Монголія розраховує на такі країни, як Австралія, для зміцнення двостороннього та багатостороннього співробітництва. Амарсайхан зазначив, що Монголія - велика країна, що не має виходу до моря, затиснута між Китаєм та Росією.

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Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". 26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%, в той же день "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

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