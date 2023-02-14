В Одеській та Хмельницькій областях можливі стабілізаційні відключення, пов'язані з ремонтами мереж.

На сьогодні в Україні достатньо генерації електроенергії для задоволення потреб споживачів, проте можливі стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на главу відомства Германа Галущенка.

"Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку і розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів", — цитує прес-служба Галущенка.

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Однак, за його словами, в деяких регіонах, зокрема, Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов'язані з ремонтами мереж.

Міністр зазначив, що ці успіхи мають свою високу ціну - ціну людського життя. У прифронтових областях енергетики працюють під обстрілами та в небезпечних місцях.

"В останні дні, на жаль, сталися трагічні випадки. На мінах підірвалися автомобілі ремонтників "Николаевоблэнерго" та "Харківобленерго". Є загиблий, багато поранених. Щирі співчуття близьким померлого, якнайшвидшого одужання постраждалим", - додав Галущенко.

Енергосистема України в умовах війни

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції-це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку на об'єкти Української енергетичної інфраструктури.

Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет. Окупанти влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також були пошкоджені чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в результаті ракетних і дронових атак, а також окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

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