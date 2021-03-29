Червневі ф'ючерси на сорт Brent за кілька годин впали майже на 2%.

Відразу після повідомлень про те, що контейнеровоз Ever Given вдалося зняти з мілини в Суецькому каналі, нафта почала різко дешевшати.

Про це свідчать дані Investing.

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Червневі ф'ючерси на сорт Brent за кілька годин впали майже на 2 відсотки — з 64,7 до 63,12 долара станом на 10:10 за Києвом.

Сорт WTI падав з 61 до 59,6 долара.

Станом на 15.43 ціна піднялася до позначки 64,74.

Аварія в Суецькому каналі: що відомо

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух по Суецькому каналу, який з'єднує Середземне та Червоне моря.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити заблокувало Суецький канал судно.

Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше глава Адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, з якої корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

Через інцидент біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які очікують звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в $10 млрд. частина кораблів висунулася в обхід Африки.

29 березня 2021 року президент Єгипту заявив, що Суецький канал повністю розблоковано.

Ціни на нафту у 2021 році

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.

4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.

Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.

17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).

22 лютого 2021 року нафта пробила позначку в $62 долари.

В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.

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Автор: Олена Коваленко