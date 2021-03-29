Нафта почала різко дешевшати / Ілюстрація REUTERS
Відразу після повідомлень про те, що контейнеровоз Ever Given вдалося зняти з мілини в Суецькому каналі, нафта почала різко дешевшати.
Про це свідчать дані Investing.
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Червневі ф'ючерси на сорт Brent за кілька годин впали майже на 2 відсотки — з 64,7 до 63,12 долара станом на 10:10 за Києвом.
Сорт WTI падав з 61 до 59,6 долара.
Станом на 15.43 ціна піднялася до позначки 64,74.
Скріншот Investing
Аварія в Суецькому каналі: що відомо
- 24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух по Суецькому каналу, який з'єднує Середземне та Червоне моря.
- Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити заблокувало Суецький канал судно.
- Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.
- Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше глава Адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, з якої корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.
- 26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.
- Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.
- Через інцидент біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які очікують звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в $10 млрд. частина кораблів висунулася в обхід Африки.
- 29 березня 2021 року президент Єгипту заявив, що Суецький канал повністю розблоковано.
Ціни на нафту у 2021 році
- Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.
- Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.
- Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.
- Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).
- Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.
- 4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.
- Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.
- 17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).
- 22 лютого 2021 року нафта пробила позначку в $62 долари.
- В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.
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