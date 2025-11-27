Час зупинитися: росіяни почали відчувати наслідки війни проти України, - Bloomberg

Експерт зазначив, що в інтересах Росії припинити війну зараз, але влада цього не зробить.

Війна Володимира Путіна проти України все сильніше позначається на житті росіян. Від скорочення витрат на продукти до проблем сталеливарних, гірничодобувних та енергетичних компаній - економічний двигун РФ демонструє численні тріщини.

Видання Bloomberg пише, що наслідки війни б'ють по РФ якраз у той момент, коли США намагаються обмежити доходи Москви від нафти і газу. Вашингтон таким чином намагається примусити Путіна до миру в Україні. Зазначається, що за лаштунками тривають американо-російські переговори щодо пакета заходів, який послабить санкції щодо РФ.

"Виходячи із загальних економічних показників, в інтересах Росії припинити війну зараз. Проте, щоб захотіти покласти край війні, потрібно побачити край прірви. Росія ще не дійшла до цього", - зазначив директор берлінського Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександр Габуєв.

Ситуація для населення Росії погіршуватиметься доти, доки влада країни не усвідомить, що економіка летить у прірву. Росіяни вже скорочують витрати на продукти харчування. За даними аналізу газети "Коммерсантъ", у вересні та жовтні продажі молока, свинини, гречки та рису впали на 8-10%.

Які галузі економіки Росії вже постраждали

Російський сектор роздрібної торгівлі переживає серйозні потрясіння. За даними місцевих ЗМІ, з усіх магазинів, які закрилися в третьому кварталі, 45% припало на роздрібних продавців одягу. Зазначається, що закрився майже кожен другий такий магазин.

За даними державної газети "Российская газета", ринок електроніки переживає найрізкіший спад попиту за останні 30 років, оскільки покупці відкладають великі покупки.

Продажі авто скоротилися майже на чверть за перші дев'ять місяців року через високі витрати на кредитування і збільшення збору на утилізацію. Це призвело до зростання цін, особливо на імпортні авто та електромобілі, оскільки уряд прагне збільшити доходи бюджету і підтримати вітчизняних автовиробників.

Крім того, українські безпілотники б'ють по нафтопереробних заводах і портах від Чорного моря до узбережжя Балтійського моря. Ці удари посилили кризу на внутрішньому ринку палива, що призвело до різкого зростання цін з кінця серпня. Хоча ціни на бензин у листопаді трохи знизилися, вони залишаються високими, а в деяких регіонах, як і раніше, відчувається дефіцит.

Сталеливарна промисловість також переживає кризу. За даними найбільшого виробника сталі "Северсталь", цього року загальне споживання скоротилося на 14%. Попит на сталь у будівництві знизився на 10%, а в машинобудуванні - на 32%.

Вугільна промисловість переживає найгіршу ситуацію за останнє десятиліття. Великі компанії скорочують виробництво.

Банківський сектор також перебуває в не найкращому становищі. Частка проблемних корпоративних боргів зросла в другому кварталі до 10,4% - до 9,1 трлн рублів (112 млрд доларів), а в роздрібному секторі - до 12%.

У третьому кварталі економічне зростання сповільнилося до 0,6%, не виправдавши прогнози, а дефіцит бюджету в жовтні сягнув 1,9% ВВП, і Міністерство фінансів очікує, що до кінця року він зросте до 2,6% ВВП. Водночас у січні-жовтні доходи від продажу нафти та газу скоротилися більш як на п'яту частину порівняно з аналогічним періодом минулого року і становили 7,5 трлн рублів.

Проблеми в економіці Росії - останні новини

12 вересня Центральний банк РФ знизив базову процентну ставку на 1 процентний пункт до 17% у відповідь на охолодження економіки в умовах війни, яка посилює тиск на державний бюджет.

24 жовтня центробанк РФ ще раз знизив процентну ставку. Цього разу з 17% до 16,5%.

