В Німеччину з України можна буде доїхати з однією пересадкою: як курсуватимуть поїзди

"Укрзалізниця" у новому графіку руху на 2026 рік запускає нові міжнародні сполучення до Центральної Європи.

За новим графіком руху "Укрзалізниці", який запрацює з 14 грудня цього року, в Німеччину з України можна буде доїхати лише з однією пересадкою.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% - замість 11 прямих потягів курсуватиме 17. А це означає одне: повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, достатньо зробити всього одну пересадку", - йдеться в повідомленні.

Пересадки у Перемишлі

Поїзд №51К Київ - Перемишль . Прибуття о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль - Лейпциг (відправлення 07:12). У Лейпцигу - великому залізничному хабі Саксонії - доступні швидкісні поїзди по всій Європі.

. Прибуття о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль - Лейпциг (відправлення 07:12). У Лейпцигу - великому залізничному хабі Саксонії - доступні швидкісні поїзди по всій Європі. Поїзд №63/64 Харків - Перемишль . Прибуття до Перемишля: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль - Прага - Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу.

. Прибуття до Перемишля: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль - Прага - Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу. Поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль . Прибуття до Перемишля: 08:18. Пасажири поїзда, що прямує через Запоріжжя, Дніпро мають майже годину, щоб пересісти на EC58 Galicja Перемишль - Берлін (відправлення 09:09), що є одним із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці.

Усі пересадки узгоджені в обох напрямках, тож і дорога додому буде такою ж зручною, як і подорож за кордон.

Пересадки у Холмі

№119/120 Дніпро - Холм (з двома пересадками). Прибуття: 18:08, далі пересадка на поїзд №440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 пасажирам доведеться пересісти у Варшаві Центральній 21:31 на поїзд Варшава - Берлін - Свіноуйсьце, аби вже о 6:00 ранку бути у німецькій столиці.

До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

В УЗ також доповіли про прискорення руху поїздів до Варшави. Так, прямий рейс №67/68 Київ - Варшава, що сполучає дві сусідні столиці, отримав у новому графіку прискорення на більш ніж дві години.

Тепер відправлення з Києва о 19:51, а прибуття до Варшави о 09:43. Зворотно поїзд вирушає о 18:41 з Варшави, а прибуває до Києва о 09:49.

Із 14 грудня варшавський поїзд прибуватиме та вирушатиме і з головного вокзалу столиці - Варшави Центральної.

Потяг до Угорщини

Крім того, новозбудованою європейською колією УЗ сполучить закарпатські Берегово та Чоп із угорськими Будапештом та Ньїредьгазою.

Починаючи з 14 грудня, поїзд №36/35,32/37 Будапешт - Ньїредьгаза - Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп.

Також додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта.

Новий графік "Укрзалізниці" - що відомо

УЗ у новому графіку на 2025–2026 роки введе 11 нових поїздів, збільшить пропозицію місць у пікові періоди та в цілому за рік запропонує 2 млн додаткових місць.

У новому графіку руху на 2026 рік на найпопулярнішому напрямку Київ - Львів - Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом щогодини.

