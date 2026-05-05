Росія масовано атакувала газові об’єкти України: є значні руйнування

Внаслідок атаки є загиблі серед працівників "Нафтогазу" та рятувальників.

У ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Харківській областях, є загиблі серед працівників компанії та рятувальників. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Маємо значні руйнування та втрати видобутку. Били комбіновано – БПЛА та балістикою", - написав він у Facebook

За словами Корецького, загинули троє працівників "Нафтогазу" та двоє рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, ми почнемо оцінку наслідків та відновлення", - додав голова правління.

В ніч на 5 травня Росія вночі масовано атакувала Полтавську область ракетами та ударними БпЛА, зафіксовано влучання у об’єкт газопостачання, багато загиблих та поранених.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, спочатку ворог атакував обʼєкт газовидобування, а коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, РФ ще раз вдарила по людях ракетою. Внаслідок цього загинули п'ятеро людей та понад 30 поранено.

4 травня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що РФ атакувала п'ять об'єктів компанії у Сумській та Харківській областях. Внаслідок атак було пошкоджено обладнання та виникли пожежі. Загалом, за даними Корецького, від початку року російські сили близько 100 разів атакували об’єкти "Групи Нафтогаз".

