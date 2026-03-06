Світ на порозі нового стрибка цін: МВФ попереджає про масштабні економічні ризики

Найбільше занепокоєння викликає ситуація для країн, які імпортують нафту.

Зростання цін на енергоносії на 10% протягом року може підштовхнути глобальну інфляцію приблизно на 0,4 процентного пункту та водночас сповільнити економічне зростання. Про це повідомила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Bloomberg.

"Світова економіка продемонструвала надзвичайну стійкість. Попри численні потрясіння, зростання становить 3,3%. Але ця стійкість знову піддається випробуванню", - зазначила Георгієва.

У Фонді попереджають, що багато країн зустрічають нову кризу на Близькому Сході на тлі виснажених резервів. Водночас багато економік Азії за останні два десятиліття змогли зміцнити бюджетні можливості та накопичити резерви.

Наразі МВФ уже веде переговори з окремими державами щодо можливої фінансової допомоги для підтримки платіжного балансу, якщо глобальна невизначеність посилиться. Фонд має програми співпраці приблизно з 50 країнами і готовий як розширювати існуючі, так і створювати нові програми підтримки.

Найбільше занепокоєння викликає ситуація для країн, які імпортують нафту, економік тихоокеанських островів, що перебувають "на кінці логістичних ланцюгів", а також бідних держав із високим рівнем боргу.

Георгієва також закликала уряди діяти рішуче й укріплювати власні економіки, уважно стежачи за динамікою цін та курсів валют і поступово відновлюючи фінансові резерви.

Новий ризик для світової економіки пов’язаний із загостренням конфлікту на Близькому Сході. Через бойові дії та атаки в регіоні скоротився обсяг перевезень через Ормузьку протоку, що вже спровокувало різке зростання цін на нафту, а також загрожує розпалити інфляцію і загальмувати зростання.

Вплив війни в Ірані на ринок нафти

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який намагався пройти через Ормузьку протоку.

Агенство Reuters зазначає, що блокада Ормузької протоки може зупинити експорт з ключових нафтових країн.

5 березня агентство Reuters писало, що ціни на нафту продовжили зростати. Тоді ж повідомлялося, що війна США та Ізраїлю проти Ірану перервала постачання нафти до ключових імпортерів через Ормузьку протоку, а сторони конфлікту пообіцяли продовжувати боротьбу.

