З російського полону звільнено ще 300 українських захисників (фото)

Серед звільнених також є двоє цивільних громадян.

Ще 300 українських захисників вдалося звільнити з російської неволі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути", - відзначив президент.

Зокрема, за його словами, серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року.

Відео дня

"Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей", - відзначив Зеленський.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, домовленості про обмін були раніше досягнуті на переговорах у Женеві. Окрім Сполучених Штатів до посередництва і сприяння були долучені Об’єднані Арабські Емірати.

Зокрема, серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. "Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому – 60", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в Координаційному штабі, визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Як додав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, серед повернутих є однофамільці: шість різних українських оборонців, які мають три однакові прізвища.

Загалом за вчора та сьогодні додому повернулося 500 оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення – 6922 українці", - зазначив Лубінець.

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 березня, з російської полону було повернуто додому 200 українських воїнів.

Серед них захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Вас також можуть зацікавити новини: