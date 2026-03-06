Міжнародні резерви скоротились вперше за сім місяців: в НБУ пояснили причину

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України в лютому зменшилися на 5% і станом на 1 березня, за попередніми даними, становили 54,8 мільярда доларів

Як повідомили в Національному банку, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами України в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних ОВДП.

Зазначається, що, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів достатній для збереження стійкості валютного ринку. Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в лютому надійшло 1,004 млрд дол.: 690,8 млн дол. – через рахунки Світового банку в межах ініціативи ERA та 309,6 млн дол. – від розміщення ОВДП.

Відео дня

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 804,1 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 279,7 млн дол.

Чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,8%: регулятор продав на валютному ринку 2,99 млрд дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту", - ідеться у повідомленні.

Золотовалютні резерви – останні новини

У січні 2026 року міжнародні резерви України зросли до 57,7 мільярда доларів оновивши історичний максимум. Ключовим чинником зростання було зовнішнє фінансування, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати в іноземній валюті.

Упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на понад 30% - до 57,3 мільярда доларів, що на той момент стало найвищим показником за всю історію незалежної України.

Падали українські резерви минулого разу ще у липні 2025 року. Тоді вони становили склали 43 млрд дол.

Вас також можуть зацікавити новини: