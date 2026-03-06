Samsung наживо показала смартфон, що 'розтягується' з 5,1 до 6,7 дюйма (відео)

Замість шарніра екран ховається всередині корпусу і висувається вгору, збільшуючи робочу площу.

На виставці MWC 2026 компанія Samsung показала незвичайний прототип "висувного" смартфона. Пристрій під назвою Mobile Slidable демонструє альтернативний підхід до збільшення дисплея – без використання складного механізму, пише Android Authority.

У складеному стані діагональ дисплея Samsung становить 5,1 дюйма зі співвідношенням сторін 16:9. Але якщо потягнути верхню частину корпусу, прихована частина OLED-панелі висувається назовні, і екран збільшується до 6,7 дюйма з більш витягнутим форматом 22:9.

На відміну від складних смартфонів, тут немає лінії згину, тому поверхня екрана залишається повністю рівною. При цьому в горизонтальній орієнтації пристрій перетворюється на ширший екран, придатний для перегляду відео або роботи з декількома додатками.

Поки що Mobile Slidable залишається лише демонстраційним прототипом. Samsung вже показувала схожі концепції розсувних і згортаючих дисплеїв в попередні роки, але жодна з цих технологій поки не дійшла до серійних смартфонів. Проте подібні розробки дають уявлення про те, якими можуть стати мобільні пристрої майбутнього.

Нагадаємо, в грудні 2025 року Samsung представила свій перший смартфон з трьома екранами. Це другий пристрій такого формату після Huawei Mate XT.

