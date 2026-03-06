Російські військові вивезли із прикордонного села на Сумщині 19 людей

Інтерв'ю з ними з'явилося на російському пропагандистському телеканалі.

Російські військові, ймовірно, викрали та вивезли до РФ 19 жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

"Росіяни, ймовірно, викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі", - зазначив посадовець.

Він наголосив, що такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права – примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни.

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне – забезпечити їхнє швидке повернення додому", - додав Лубінець.

Раніше місцеве видання Кордон.Медіа повідомило про вивезення до РФ 19 жителів із села Сопич. Зазначалось, що останніми роками у Сопичі було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. Дев’ятнадцятеро, попри всі ризики, залишилися. Про те, що з ними був втрачений зв’язок, підтвердив голова громади Сергій Мінаков.

Нещодавно інтерв’ю з кількома з них показали на російському пропагандистському телеканалі "Вєсті". Там йдеться, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.

Заступник голови Сумської ОВА Володимир Бабич підтвердив УНІАН інформацію про те, що в селі залишалося 19 людей, які письмово відмовилися від евакуації, з них близько дев’яти – призовного віку.

Оперативна обстановка на півночі Сумщині

Водночас Вадим Мисник, начальник відділення комунікації угруповання військ "Північ" у коментарі УНІАН розповів, що оперативна обстановка на півночі Сумщини контрольована Силами оборони України.

"Населені пункти Есманьської громади, розташовані на кордоні, - дійсно противник активізував свої фільтраційні дії. Вони намагаються, користуючись чисельною перевагою та складними погодними умовами, проникати в такі населені пункти", - сказав він.

Водночас, за його інформацією, українські війська такі спроби виявляють та завдають противнику максимального ураження, не даючи проникати вглиб території або закріплюватися в таких населених пунктах.

"Зокрема, схожа ситуація і в населеному пункті Сопич. Він безпосередньо на кордоні розташований", - зауважив Мисник і додав, що за даними органів місцевої влади, там залишалися місцеві жителі.

Викрадення людей із села Грабовського на Сумщині

Ситуація з вивезенням цивільних на територію РФ вже мала місце на Сумщині.

Так, у ніч на 20 грудня 2025 року російські окупаційні війська зайшли до прикордонного села Грабовське та вивезли понад пів сотні цивільних жителів, які раніше відмовилися від евакуації.

