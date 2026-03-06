Угорщина звинуватила інкасаторів у відмиванні коштів, серед заручників – ексгенерал розвідки

Проти українців відкрили кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

Угорська податкова та митна адміністрація (NAV) звинуватила взятих в заручники українців у відмиванні грошей.

Як пише угорське видання Telex, Національна податкова та митна адміністрація відкрила кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей щодо співробітників "Ощадбанку", які перевозили гроші та були затримані в Угорщині.

У заяві NAV йдеться про арешт сімох громадян України, включаючи колишнього генерала української розвідки, та двох броньованих автомобілів з готівкою, які нібито перевозили з Австрії до України загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Згідно із заявою, з початку року через територію Угорщини до України було перевезено понад 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих злитків.

У заяві йдеться, що NAV проводить розслідування відповідно до Кримінально-процесуального закону за сприяння Антитерористичного центру. Вони стверджують, що українську консульську службу було негайно повідомлено про початок процедури, але жодної відповіді начебто поки що не отримано.

При цьому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українські консули досі не отримали доступ до семи українських громадян, взятих у заручники в Будапешті.

Викрадення українців в Угорщині - головні новини

5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями. Ці семеро українців є співробітниками державного банку "Ощадбанк", які керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною, і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

МЗС України вже надіслало офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян. Також Україна звернеться до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників і пограбування.

Згодом стало відомо, що викрадені інкасаторські машини "Ощадбанку" Угорщина сховала на території Антитерористичного центру. Ця структура є силовим підрозділом, який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ Угорщини.

