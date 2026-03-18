Словаччина не вірить Україні і хоче перевірити нафтопровід 'Дружба'

Словаччина отримала інформацію, що Україна обіцяє відновити нафтопровід "Дружба" за шість тижнів.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Україна вже кілька разів озвучувала терміни відновлення нафтопроводу "Дружба". Він вважає, що необхідно відправити експертів, які б перевірили ситуацію на місці, повідомляє пресслужба МЗС Словаччини у соцмережі Х.

За його словами, Братислава отримала інформацію, що Київ обіцяє відновити нафтопровід "Дружба" за шість тижнів.

"Однак подібні терміни вже неодноразово озвучувалися раніше. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці за участю експертів, які також могли б допомогти у проведенні необхідних ремонтних робіт на нафтопроводі", - зазначив Бланар.

Відео дня

У МЗС додали, що міністри закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі висловили чітку підтримку проханням Словаччини, Угорщини та Європейської комісії до Києва щодо надання інформації про стан нафтопроводу "Дружба" і вважає "підхід України неприйнятним, оскільки він підживлює спекуляції, що не відповідають словацьким інтересам".

Нафтопровід "Дружба" – останні новини

17 березня президент Володимир Зеленський заявив, що поставки російських енергоносіїв магістраллю до Угорщини та Словаччини можуть відновити через півтора місяця.

Енергетичний експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що найближчим часом постачання російської нафти магістраллю "Дружба" відновлено не буде. За його словами, причина затримки суто технічна і не залежить від бажання чи можливостей української сторони.

Вас також можуть зацікавити новини: