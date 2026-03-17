Зеленський розповів, коли російська нафта може знову потекти трубопроводом 'Дружба'

Президент України зазначив, що ремонтні роботи майже завершені.

Україна може відновити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини по пошкодженому нафтопроводу "Дружба" вже через півтора місяця. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у листі до президента Європейської Ради Антоніо Коште та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє офіційний сайт Євроради.

За його словами, Україна працює над альтернативним рішенням для перекачування нафти трубопроводом "Дружба" до Європи, зокрема, до Угорщини та Словаччини.

"Ремонтні роботи зі створення обхідного рішення близькі до завершення. Ми очікуємо, що протягом приблизно півтора місяця технічні можливості насосної станції "Броди" будуть відновлені. Це забезпечить повне відновлення потоків, звичайно, за умови відсутності будь-яких подальших атак з боку Росії", – написав Зеленський.

Президент підкреслив, що без функціонування насосної станції "Броди" технічно неможливо підтримувати робочий тиск у нафтопроводі "Дружба" та забезпечити безпечний транзит нафти. Він також назвав безпідставними твердження, що Україна навмисно перешкоджає транспортуванню нафти трубопроводом "Дружба".

"Перебої в роботі - результат недавніх російських терористичних атак на трубопровід та навколишню інфраструктуру", – підкреслив Зеленський.

Ситуація з постачанням нафти нафтопроводом "Дружба" – останні новини

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в результаті російської атаки 27 січня транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини було припинено.

Незважаючи на це , Будапешт і Братислава звинуватили в припиненні поставок Україну. І, нібито як відповідний захід, припинили постачання бензину та дизеля до нашої країни. При цьому Словаччина також припинила аварійні постачання електроенергії до України.

Вас також можуть зацікавити новини: