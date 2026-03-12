ЄС запропонував варіант вирішення проблеми із 'Дружбою', яка блокує кредит на €90 млрд

Європейська комісія прагне розблокувати допомогу для України.

Європейська комісія запропонувала направити місію для огляду трубопроводу "Дружба" у спробі врегулювати гостру суперечку між Києвом та Будапештом та розблокувати фінансову допомогу для України. Про це повідомляє Politico.

"Ми запропонували місію до України для огляду трубопроводу", – повідомили 12 березня в пресслужбі Єврокомісії.

При цьому зазначається, що Україна ще не відповіла на цей запит.

Відео дня

Конфлікт навколо "Дружби"

Вже протягом кількох тижнів Угорщина відмовляється схвалювати кредит Євросоюзу для України на 90 мільярдів доларів через ситуацію із нафтопроводом "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Центральної Європи, але не працює з початку січня.

В Києві заявили, що трубопровід отримав пошкодження внаслідок російського удару і його важко відновити, тоді як Будапешт звинувачує Україну у навмисному затягуванні ремонтних робіт та створенні енергетичної кризи в Угорщині.

Трубопровід "Дружба" – останні новини

Раніше Будапешт висунув Києву жорсткий ультиматум: Орбан звинуватив Україну в блокуванні транзиту нафти через "Дружбу" та пригрозив відновити її постачання силою.

Сторони активно намагаються вирішити проблемне питання, адже від нього залежить безпека як України, так і Угорщини. Нещодавно угорська делегація на чолі з державним секретарем міністерства енергетики Габором Чепеком відправилася до України для переговорів щодо нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану.

Будапешт заявив, що прагне з’ясувати, чи можливо відновити постачання нафти цим маршрутом. Перед поїздкою до України угорські представники провели консультації в Братиславі з урядовцями та фахівцями енергетичного сектору Словаччини, яка також зацікавлена у відновленні транзиту нафти через нафтопровід "Дружба".

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка прибула до України.

Вас також можуть зацікавити новини: