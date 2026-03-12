Орбан дав пораду своїй делегації, що треба зробити в Україні

Угорці скаржаться, що українці не йдуть на контакт.

Вже два дні в Україні із неузгодженим візитом перебуває угорська урядова делегація на чолі із заступником міністра енергетики Угорщини Габором Цепеком. Угорський прем’єр Віктор Орбан попросив своїх підлеглих "бути ввічливими" з українцями.

Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук Орбан опублікував запис відеодзвінка Цепеку, який зараз перебуває в Україні. Під час розмови Орбан дав низку порад і настанов урядовцю. Зокрема керівник Угорщини закликав підлеглого домагатися від української сторони дозволу оглянути пошкоджений росіянами нафтопровід "Дружба", але при цьому демонструвати повагу до України.

"Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом з ними. Ми шукаємо не конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти", – сказав Орбан під час розмови.

Своєю чергою Цепек повідомив, що делегація вже запланувала переговори з європейськими та американськими дипломатами, які перебувають в Україні.

Візит угорської делегації в Україну

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що до України прибула делегація угорського уряду із наміром оглянути пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружбу", через який Угорщина раніше отримувала російську нафту.

МЗС України та президент Зеленський повідомляли, що цей візит не був погоджений з українською стороною, тож члени делегації не мають офіційного статусу, а фактично в’їхали як приватні особи.

