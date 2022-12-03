5 грудня 2022 року санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набути чинності.

Москва не змириться з обмеженням ціни на російську нафту і не прийме стелю цін, встановлену ЄС. Крім того, агресор має намір відмовитися від поставок нафти в деякі країни.

Таку заяву зробив постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов в Twitter, зазначивши при цьому, агресор відмовиться від поставок нафти в країни, які ввели стелю цін на енергоносій.

"З цього року Європа буде жити без російської нафти. Москва вже дала зрозуміти, що не постачатиме нафту в ті країни, які підтримують антиринкове обмеження цін", — зазначив Ульянов.

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Разом з тим, прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 24" заявив про те, що зараз РФ "проводить аналіз", за результатами якого "влада повідомить про подальші рішення".

Ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набути чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти ще до введення ембарго.

2 грудня представники країн Європейського Союзу погодили ціновий ліміт для покупців російської нафти на рівні 60 доларів за барель.

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