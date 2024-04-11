Електроінтерконектор дозволяє з’єднати національні електромережі країн для покращення взаємодії у сфері енергетики.

Україна та Словаччина мають намір завершити реконструкцію і модернізацію електричного інтерконектора "‎Мукачево – Вельке Капушани" до кінця 2028 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Словацької Республіки, де він зустрівся зі своїм колегою Робертом Фіцо.

"До кінця 2028 року плануємо завершити реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора "‎Мукачево – Вельке Капушани"", – заявив український прем'єр.

Такі кроки дозволять мати набагато більше можливостей для того, щоб експортувати або імпортувати електроенергію. На думку Дениса Шмигаля, реконструкція електроінтерконектора підвищить безпеку Словаччини і України.

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Прем'єр зазначив, що словацька сторона зможе користуватись українським морським нафтовим терміналом для того, щоб постачати нафтопродукти до ЄС. Окрім того, Словаччина може використовувати газосховища України для зберігання запасів свого газу.

Важливим підсумком візиту стала домовленість про створення робочої групи, як займеться диверсифікацією постачання ядерного палива на АЕС. Це дозволить ще більше нівелювати важелі російського впливу.

Словаччина не проти вступу України до Євросоюзу

Під час зустрічі з Денисом Шмигалем словацький прем'єр Роберт Фіцо зробив неочікувану заяву: за його словами, Словаччина буде підтримувати українську євроінтеграцію. "Ми не є країною, яка буде вам створювати перешкоди на вашому шляху", – сказав Фіцо.

Нагадаємо, Роберт Фіцо став прем'єр-міністром Словаччини у жовтні минулого року. Він був відомий, в перш за все, своїми проросійськими поглядами і тим, що висловлювався проти підтримки України.

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