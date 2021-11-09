Говорячи про те, до чого, теоретично, ця ситуація може призвести, він висловив думку, що "треба буде обмежити постачання деяким споживачам".

Політолог Володимир Фесенко пояснив, як може вплинути на Україну ситуація з відмовою Білорусі постачати електроенергію.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

"Постачання електроенергії, не лише зараз, але й раніше неодноразово з боку Білорусі або Росії, воно не мало вирішального, критичного значення для України. Потреба виникала лише в критичних ситуаціях, коли треба було збалансувати постачання електроенергії, коли зупинялися у нас одночасно декілька енергетичних реакторів", - зазначив Фесенко.

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Говорячи про те, до чого, теоретично, ця ситуація може призвести, він висловив думку, що "треба буде обмежити постачання деяким споживачам".

"Не постійно, на певний час. А можливо, вдасться збалансувати це", - сказав політолог.

Він підкреслив, що йдеться лише про постачання "відносно невеликого обсягу електроенергії для стабілізації нашої енергетичної системи".

На уточнення, чи все ж ця ситуація не тягне за собою ніяких критичних наслідків, Фесенко сказав: "Так. Це не призведе… Ми не споживаємо електроенергію від Білорусі чи Росії постійно. Тільки в окремих ситуаціях, коли в цьому виникає нагальна потреба".

Крім того, на уточнення, про обмеження постачання яким категоріям споживачів може йтися, політолог висловив думку, що може йтися, в першу чергу, про промислових споживачів.

Також на запитання, яким чином ця ситуація може вплинути на відносини України та Білорусі, експерт наголосив: "У порівнянні з тим, що сталося за останні 1,5 року, нічого нового і критичного не виникне. Відносини і так знаходяться в кризовому стані. Так що чогось нового внаслідок цієї ситуації не виникне. Ми просто зайвий раз побачимо, що не можна сподіватися або покладатися на Білорусь в таких ситуаціях. Будемо шукати інші джерела".

На думку Фесенка, на майбутнє потрібно шукати заміну і деяким іншим білоруським товарам.

Так, щодо поточної ситуації з електроенергією він підсумував: "Певні локальні кризові ситуації можуть виникати в постачанні електроенергії. Наскільки це вплине на загальну соціальну ситуацію – буде впливати локально. Там, де не будуть споживачі отримувати електроенергію, або десь стануть підприємства на певний час, - буде незадоволення. Ця зима буде складною".

На думку політолога, Україна і значна частина Європи "переживатиме цієї зими серйозну енергетичну кризу".

Крім того, на запитання, як ця ситуація з Білоруссю може відобразитися на рейтингах конкретних українських політиків, Фесенко зауважив, що "будь-яка соціальна напруга і кожна зима для кожного українського президента, для кожного українського уряду була складною і відображалася на рейтингах".

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада компанія "Біленерго" повідомила про припинення експорту електроенергії в Україну за раніше укладеними контрактами.

"Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватимуться. Укладення нових рамкових контрактів також не планується", - говорилося в листі.

2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі за 2021 рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії.

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Автор: Таня Поляковська