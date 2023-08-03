Стало відомо, чи вдалося відновити руйнування, які завдали російські військові по Одещині восени та взимку.

При підготовці до майбутнього опалювального сезону в Одеській області енергетики готуються до гіршого сценарію. Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" наголосив голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Безумовно, Одещина - один з регіонів, який найбільше постраждав від російських атак під час минулого опалювального сезону. Є дуже багато роботи, як з відновлення енергооб’єктів України, так і з підготовки критичної інфраструктури до зими... Ми готуємося до найгіршого та намагаємось зробити якнайбільше, що забезпечити елестроенергією людей", - сказав Кудрицький.

Який загальний стан української енергосистеми

В той ж час, за його словами, до початку опалювального сезону на 100% відновити пошкоджені енергооб’єкти в Україні неможливо, бо йдеться про глобальний масштаб руйнувань – від третини до половини об’єктів національної енергосистеми. Тому наразі фахівці повинні адекватно витратити матеріальний ресурс, який необхідний для відповідної роботи всієї системи.

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"Це стосується генерації, мереж тощо", - сказав Кудрицький.

За його словами, є кілька елементів для того, щоб мінімізувати ризики від потенційно можливих обстрілів окупантів. Перше - це відновлення того, що було зруйновано та необхідно для сталого електропостачання. Йдеться про підстанції "Укренерго" по всій країні, електростанції тощо. Другий елемент – інженерний захист, який певним чиним знівелює наслідки ракетних та дронових атак. Третє, за словами Кудрицького, - економія споживання, особливо в вечірній час, та дуже важлива роль української ППО, яка значно зменшила відсоток влучань ворога по енергетичних об’єктах.

Кудрицький прокоментував забезпечення генераторами об’єктів цивільної інфраструктури

За його словами, неможливо їх всі забезпечити автономними джерелами живлення, бо є дуже потужні споживачі.

Крім того, Кудрицький розповів про можливість кооперації з турецькою компанією щодо генерації електроенергії на суднах та постачання її, зокрема, на південь України.

"Укренерго" у минулому опалювальному сезоні допомагала знайти технічне рішення, як такого роду плавучу електростанцію можна підключити, зокрема до електричних мереж. Нам вдалося за 2-2,5 тижні знайти таке рішення та "покласти його на папір". Зокрема, куди можна видавати потужність з цієї електростанції. Тобто, технічне рішення було знайдено", - наголосив керівник.

За його даними, зараз питання в тому, хто буде оператором такої можливої плавучої електростанції, тощо. Він підкреслив, що у будь-якому разі це буде не "Укренерго".

Ситуація з електропостачанням на Одещині

Як повідомляв УНІАН, восени-взимку, під час минулого опалювального сезону, Одещина, зокрема обласний центр неодноразово опинялася у дуже складних ситуаціях через масовані ворожі удари, які завдавалися по енергетичній системі. Сотні тисяч споживачів на тривалий час залишалися без світла, опалення, води. В Одесу везли генератори з різних регіонів України, щоб вивільнити певні потужності та допомогти енергетикам відновити електропостачання тощо. У якості можливого вирішення питання пропонували домовитися з іноземними компаніями щодо живлення регіону з електростанцій, розташованих на спеціальних суднах.

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