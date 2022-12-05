В обласній лікарні є електропостачанням, зазначив очільник Житомира.

Житомир був знеструмлений, потім невеликій частині міста почали постачати електроенергію.

Електроенергію потихеньку стали подавати в місто, розповів мер Сергій Сухомлин у відеозверненні у Facebook.

За його словами, зокрема, з електропостачанням обласна лікарня. Чиновник додав, що продовжується монтаж генераторів на теплокомуненерго.

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"…Ракета одна пройшла над Житомиром, слава Богу, у нас все нормально…", - поділився очільник міста.

Чиновник під час повітряної тривоги зазначав, що ворожі "прильоти" є у сусідніх областях.

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Ворог запускав ракети по нашій державі, зокрема, зі стратегічних бомбардувальників. Вибухи пролунали у низці областей, у тому числі "прильоти" є у Запорізькій та Одеській областях.

В Одеській області пошкоджено два об'єкти інфраструктури, а у Запорізькій в одному із сіл зруйновано кілька будинків, є жертви та постраждалі.

За даними "Укренерго", ракети супротивника поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив містян про загрозу масштабних відключень електропостачання.

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