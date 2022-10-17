Усі служби зараз працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

Російські окупанти сьогодні вранці атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема, зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", - написав він.

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За його словами, всі служби зараз працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

"Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", - додав він.

Нова атака РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе.

За інформацією столичної влади, зафіксовано 4 прильоти у Шевченківському районі міста. Внаслідок вибуху з-під завалів будинку дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина перебуває під завалами.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла. Внаслідок атаки РФ загинули вже троє людей.

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