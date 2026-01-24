На Троєщині пункти обігріву працюють цілодобово: у РДА розповіли про наслідки атаки

Наразі ситуація у цьому районі одна з найскладніших у місті.

На Троєщині у Києві вкрай складна ситуація з теплопостачанням, заявив голова Деснянської районної державної адміністрації міста Києва Максим Бахматов.

Він нагадав, що ще під час обстрілів 9 січня район зазнав серйозних ушкоджень, а цієї ночі ворог знову здійснив масовану комбіновану атаку на критичну інфраструктуру Києва, що суттєво ускладнило ситуацію з теплом, водопостачанням та електроенергією.

"Наразі Троєщина - одна з найскладніших локацій у Києві", - наголосив Бахматов і додав, що в районі розгортають 10 опорних пунктів обігріву на базі шкіл.

Це опорні точки, де зосередяться ресурси та технічні рішення. Пункти розраховані на роботу і вдень, і вночі.

Частину з них додатково оснащують мобільними (міні-)котельнями. Крім того, передбачається можливість для нічного перебування та гарячого харчування.

Ці пункти можуть працювати незалежно від наявності тепла чи електроенергії. Зауважується, що на базі цих шкіл вже є діючі пункти незламності.

Паралельно до роботи долучається Державна служба України з надзвичайних ситуацій, яка розгортає додаткові намети-пункти обігріву.

Удар по Києву

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 січня російські загарбники завдали чергового повітряного удару по Києву. Наслідки атаки фіксувалися у п’ятьох районах столиці.

Міський голова Києва Віталій Кличко також заявляв, що найскладніша ситуація у Києві - на Троєщині, де близько 600 будинків залишилися без усіх послуг, зокрема, і без водопостачання.

Згодом у "Київводоканалі", заявили, що водопостачання лівобережної частини Києва було відновлено.

