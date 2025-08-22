Рівень готовності до опалювального сезону становить 70%.

Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила у підземних газосховищах близько 11 мільярдів кубометрів газу та відремонтувала близько 50% об’єктів критичної інфраструктури, а підготовка до зими відбувається за планом. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду.

"Обсяг зберігання газу у підземних газосховищах складає близько 11 мільярдів метрів кубічних", - зазначив урядовець.

За словами Кулеби, на складах ТЕЦ та ТЕС накопичено на зиму 2,4 мільйона тон вугілля. Загалом рівень готовності України до опалювального сезону "по ключових секторах становить 70%"

Відповідаючи на запитання депутатів, міністр уточнив, що 70% - це середній показник готовності по країні, і не всі міста наразі вийшли на нього.

"70% підготовки це, на сьогоднішній день, плановий показник по країні. Ми не відстаємо від графіку. В нас ще є час, який ми можемо витратити на підготовку до сталого проходження опалювального сезону…І, я впевнений, якщо безпекова ситуація буде як сьогодні ми зможемо все реалізувати", - підсумував міністр.

Запаси газу в Україні - останні новини

Через систематичні удари Росії по газовидобувній інфраструктурі, Україна змушена суттєво збільшити імпорт "блакитного палива". У липні 2025 року було імпортовано рекордний за останні два роки обсяг газу – 833 мільйони кубометрів.

Для закупівлі блакитного палива НАК "Нафтогаз України" масово залучає кредитні кошти. У липні Нафтогаз отримав кредити від українських державних банків – "Укргазбанку" та "ПриватБанку" - сумарно на понад 9 мільярдів гривень.

За підрахунками енергетичного експерта Геннадія Рябцева, для проходження опалювального сезону в газосховищах потрібно накопичити щонайменше 13,5 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

