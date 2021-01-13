Наразі стало відомо, що у Трампа готують останній санкційний пакет проти газопроводу.

Державний департамент США повідомив європейські компанії, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик запровадження нових санкцій адміністрацією наразі чинного президента Дональда Трампа.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Зазначається, що у Трампа готують останній санкційний пакет проти газопроводу.

"Ми намагаємось проінформувати компанії про ризики та переконати їх відмовитись від цієї справи, допоки не стало занадто пізно", – на умовах анонімності сказало джерело в уряді США.

За його словами, до четверга чи п’ятниці Держдеп опублікує звіт про компанії, які, на його думку, допомагають трубопроводу від Росії до Німеччини. У документі можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, прокладанням підводного трубопроводу та перевіркою проєкту.

Ймовірно, під санкціями може опинитись страхова група Zurich Insurance Group.

Джерела агентства вказують, що останні місяці європейські компанії отримували запити від Держдепу щодо своєї ролі у будівництві труби.

Відомо, що адміністрація Трампа виступає проти запуску газопроводу, який позбавить Україну вигідних зборів та посилить вплив Росії на Європу.

Що цьому передувало

Норвезька компанія DNV GL, яка мала була сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу після нових санкцій США.

Раніше вже ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи по побудові газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції відносно російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачено нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

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Автор: УНІАН