На нафтових та газових об'єктах розмістили військових, поліцію і спецназ.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну через побоювання диверсій у країнах Європи почали патрулювати трубопровід.

Як повідомляє The Wall Street Journal, до охорони об'єктів залучають збройні сили та поліцію.

Перевіркою трубопроводів і морських бурових платформ займаються бойові кораблі та авіація, а також підводні безпілотники. На нафтових і газових об'єктах розмістили військових, поліцію та спецназ.

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Заходи безпеки посилили й самі енергетичні компанії.

Війна в Україні та ситуація з "Північним потоком":

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну велика кількість європейських країн заявили про плани відмовитися від російського газу.

31 серпня 2022 року"Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора було виявлено витоку мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку. Через кілька днів "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

Європа знайшла спосіб отримувати вдвічі більше газу в обхід Росії. Потужності Трансадріатичного газопроводу (tap) до кінця 2027 року будуть розширені до 20 млрд кубометрів газу на рік. Водночас було прийнято рішення подвоїти потужність Трансанатолійського трубопроводу (TANAP).

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Росія може вдарити по ГТС України, щоб змусити Європу запустити "Північний потік-2".

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