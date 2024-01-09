За словами Андрія Геруса, імовірність планових відключень існує, але є достатньо низькою.

"Віялові" відключення електроенергії в Україні протягом нинішньої зими наразі не застосовувалися, але у випадку масованих ракетних атак та значних пошкоджень енергетичної інфраструктури до такої практики можуть повернутися. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Він зазначив, що ймовірність повернення до планових відключень існує, але є достатньо низькою і залежить від того, якими будуть ракетні атаки по вітчизняній енергосистемі.

"Тому повністю виключати таке, мабуть, неможливо. Тому що якщо буде масована атака, коли будуть десятки й десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергооб'єктах, то якась імовірність цього існує", - підкреслив Герус.

За його словами, станом на середину січня Україна спромоглася відмовитися від "віялових" відключень електроенергії, і вся робота націлена на те, щоб їх не було і надалі.

"Ну і зараз так просто вразити наші енергооб'єкти не вдасться. У нас є певний запас міцності, У нас є певний запас енергообладнання. Тому імовірність таких відключень є, але досить низькою", - резюмував голова профільного комітету.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України - останні новини

2 січня у Києві та області через ракетну атаку сталися відключення електроенергії. Зокрема, світло зникло у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці.

Також УНІАН повідомляв, що військовий експерт пояснив, чому РФ перестала масово бити по енергетичній інфраструктурі України. За словами Давида Шарпа, Кремль зрозумів, що у воєнному сенсі це не матиме істотного значення, а не у воєнному сенсі простимулює західних союзників на суттєве прискорення надання додаткової допомоги Україні.

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