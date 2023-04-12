За даними слідства, за 2017-2020 роки підконтрольне підозрюваному товариство перерахувало на рахунки "Бєлоруснафти" за оренду обладнання понад 400 млн грн.

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру громадянину Білорусі - директору білоруського підприємства, що функціонує на території України, в умисному ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері видобутку нафти і природного газу. Його бенефіціаром є відкрите акціонерне товариство, власником якого є державний комітет з майна Республіки Білорусь. Крім того, у своїй діяльності підприємство використовує обладнання республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в прокуратурі, українські правоохоронці досліджували діяльність зазначеної компанії в частині можливого сприяння Росії під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

У підсумку слідство встановило, що в період 2017-2020 років підконтрольне підозрюваному товариств перерахувало на рахунки "Бєлоруснафти" понад 400 млн грн за оренду обладнання.

"Достеменно знаючи про те, що ці кошти мають обкладатися 15% ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб, директор підприємства зазначав в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, утримуваних при виплаті прибутків нерезидентам", - зазначили у відомстві.

В результаті зазначених дій до держбюджету України не надійшло понад 60 млн грн у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб.

В даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі завданих збитків, додали в прокуратурі.

Крім того, суд заарештував нерухоме та рухоме майно підприємства, а також корпоративні права на загальну суму близько 4 млрд грн. Все це планують передати в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Війна в Україні та позиція Білорусі

З перших хвилин російського вторгнення в Україну Білорусь надає всіляку підтримку агресору. Не визнаючи офіційно свою позицію у війні проти України, Білорусь надала Росії свої території для запуску ракет по українських містах.

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