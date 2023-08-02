Світ почав рухатися в напрямку антиросійських санкцій в атомній енергетиці

Світ почав рухатися в напрямку серйозних санкцій щодо російської атомної галузі і з часом вони стануть масштабними.

Як повідомляє Міненерго, таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко, зазначивши при цьому, що нажаль, неможливо швидко замістити постачання ядерного пального у світі.

"Світ почав рухатися в напрямку санкцій для Росії в атомній енергетиці. Це теж відзеркалює зміну ставлення до того, що відбувається з атомною енергетикою в Україні з боку тих варварів. Тому що це єдина галузь, яка досі не зазнала впливу санкцій. Ії ще нема в санкційному пакеті, але держави починають індивідуально певні санкції вводити щодо підприємств "Росатома". Я впевнений, що такі санкції будуть. Це вже відбувається і я відчуваю, що це буде глобально. Росіяни вилетять з рику атомної енергетики - це 200 відсотків", - додав міністр енергетики.

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Санкції проти російської атомної галузі

5 лютого Україна запровадила санкції проти російської атомної галузі. Низці російських компаній, пов'язаних з "Росатомом," на 50 років запроваджено блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів територією України, анулювання всіх ліцензій, заборона участі у приватизації чи оренді державного майна.

12 квітня США застосували санкції щодо п’яти юридичних та однієї фізичної особи, які входять до складу російського "Росатому".

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